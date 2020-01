Aktien Asien: Virus belastet - Wichtige Börsen wegen Feiertag geschlossen

Kursverluste wegen des Coronavirus haben zum Wochenbeginn das Geschehen an den fernöstlichen Börsen geprägt. Allerdings waren mit den Börsen in Schanghai, Hongkong, Singapur und Taiwan grosse Handelsplätze wegen des chinesischen Neujahrsfestes geschlossen. Auch im südkoreanischen Seoul wurde am Montag nicht gehandelt. In Tokio büsste der Leitindex Nikkei 2,03 Prozent auf 23 343,51 Punkte ein. Das war der tiefste Stand seit mehr als zwei Wochen.