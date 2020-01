Aktien Asien: Virus sorgt für erneute Verluste

"Jegliche Steigerung der Ansteckungszahlen wird mir Argwohn beobachtet", schrieb Marktstratege Christian Henke von IG Markets. "Die Angst vor den wirtschaftlichen Auswirkungen der Lungenerkrankung ist gross. Die Finanzmärkte sind im Augenblick sehr nervös." Für Unbehagen sorgte, dass Unternehmen zunehmend ihre Geschäftstätigkeit in China vorübergehend einstellen. So schloss etwa Ikea Filialen in dem Land. Volkswirte haben daher begonnen, ihre Wachstumserwartungen für China zu verringern.

In Tokio verlor der Leitindex Nikkei 225 1,72 Prozent auf 22 977,75 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong büsste zuletzt 2,93 Prozent auf 26 365,10 Punkte ein. An den chinesischen Festlandsbörsen fand wegen des chinesischen Neujahrsfestes erneut kein Handel statt./mf/jha/

(AWP)