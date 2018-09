Aktien Asien: Weiter auf Talfahrt

In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands zuletzt um 1,2 Prozent. Dabei belastete auch die Ungewissheit, ob US-Präsident Donald Trump an diesem Donnerstag die angedrohte Erhebung neuer US-Zölle auf China-Importe im Wert von 200 Milliarden US-Dollar durchsetzen wird. Der Hang Seng in Hongkong verlor kurz vor Handelsschluss 1,5 Prozent. In Japan schloss der Nikkei 225 - belastet von einem stärkeren Yen - 0,41 Prozent tiefer bei 22 487,94 Punkten./edh/fba

(AWP)