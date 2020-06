Vor den US-Arbeitsmarktdaten haben die asiatischen Aktienmärkte am Freitag weiter zugelegt. Nach einer insgesamt sehr starken Woche habe der Risikoappetit der Anleger in Asien aber leicht abgenommen, erklärte Stephen Innes vom Wertpapier-Finanzdienstleister AxiCorp. Die Gewinne fielen nicht mehr ganz so deutlich aus.