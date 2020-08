Aktien Asien: Weitere Gewinne - Kurssprung von Tencent beflügelt Hongkong

Asiens wichtigste Börsen haben am Montag an ihre Gewinne vor dem Wochenende angeknüpft. Vor allem in Hongkong ging es deutlich bergauf - auch dank eines Kurssprungs beim Digitalkonzern Tencent . An den chinesischen Festlandmärkten und in Japan konnten sich die Anleger ebenfalls über weiter steigende Kurse freuen.