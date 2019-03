An den asiatischen Börsen hat sich am Dienstag die bereits zum Wochenbeginn gute Laune der Anleger noch weiter aufgehellt. Gute Vorgaben aus den USA mit starken Tech-Werten und besser als gedacht ausgefallenen Einzelhandelsdaten sorgten für Auftrieb und milderten die jüngsten weltweiten Konjunktursorgen wieder etwas ab. In Europa sind derweil die Chancen auf einen doch noch geordneten Brexit wieder gestiegen.