Aktien Asien: Weitere US-Strafzölle belasten die Stimmung

Die am Vortag freundliche Stimmung an den Börsen Asiens hat sich zur Wochenmitte wieder abgekühlt. Vor allem die chinesischen Festlandbörsen schwächelten am Mittwoch wieder. Erneut gewannen dort Sorgen über den sich weiter hochschaukelnden Handelsstreit mit den USA die Oberhand. Auslöser war, dass die Vereinigten Staaten weitere Zölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von rund 16 Milliarden US-Dollar ankündigten. Diese sollen am 23. August wirksam werden.