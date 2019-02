Aktien Asien: Wenig Bewegung nach starkem Wochenauftakt

Asiens wichtigste Börsen haben am Dienstag bei insgesamt wenig Bewegung keine gemeinsame Richtung gefunden. Nach dem guten Wochenauftakt, als Marktbeobachter auf kleine Fortschritte in den amerikanisch-chinesischen Handelsgesprächen sowie gute Daten zur Kreditvergabe in China verwiesen hatten, fehlten nun frische Impulse. Auch in Europa sowie an der Wall Street, die tags zuvor wegen eines Feiertags geschlossen geblieben war, deutet sich am Dienstag ein unspektakulärer Handelsauftakt ab.