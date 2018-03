Aktien Asien: Zittrige Hände nach Cohn-Abgang

An den asiatischen Börsen hat der Abgang des US-Wirtschaftsberaters Gary Cohn am Mittwoch für fallende Kurse gesorgt. Cohn hatte sich als Berater gegen die von Präsident Donald Trump geplanten Strafzölle auf Aluminium und Stahl ausgesprochen. Offenbar befürchten die Marktteilnehmer jetzt den Wegfall einer mässigenden Stimme in der US-Politik.