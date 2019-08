Aktien Asien: Zoll-Dauerschleife geht weiter - Märkte wieder im Plus

Eine erneute Wende im US-chinesischen Handelskonflikt haben die Börsen ins Asien am Dienstag grösstenteils wieder mit Kurszuwächsen quittiert. Noch am Montag hatten sich die Märkte in China und Japan tiefrot gezeigt, nachdem die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt in der vergangenen Woche weitere Zollanhebungen angekündigt hatten. Zuletzt hiess es dann von Donald Trump auf dem G7-Gipfel in Biarritz, man wolle doch verhandeln.