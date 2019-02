Aktien Asien: Zu viele Risiken lasten auf den Börsen

So verlor in Japan der Nikkei 225 1,13 Prozent auf 20 900,63 Punkte. Auf Wochensicht bedeutete das aber immer noch ein Plus von 2,8 Prozent. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, verlor am Freitag 1,86 Prozent auf 3338,70 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong gab zuletzt ähnlich stark nach. Auf Wochensicht ging es damit für den CSI deutlich hoch, während der Hangseng modert nachgab.

Die Marktteilnehmer nähmen gegenwärtig eine abwartende Haltung ein, sagte Analyst Christian Schmidt von der Helaba. Das sei angesichts der Unsicherheiten mit Blick auf den Handelsstreit und den Brexit nachvollziehbar. "Wenngleich die Verhandlungen zwischen den USA und China auf einem guten Weg zu sein scheinen", fügte Schmidt hinzu.

China und die USA planen am Freitag das Ende ihrer jüngsten Gesprächsrunde im Handelskonflikt. Am zweiten Tag des Besuchs sind weitere Treffen der US-Unterhändler mit Chinas Führung geplant. Am 1. März endet ein 90-tägiger "Waffenstillstand". Die USA haben mit neuen Strafzöllen gedroht, sollte es bis dahin keine Einigung geben. US-Präsident Donald Trump schloss zuletzt jedoch eine Verlängerung der Frist nicht aus./bek/mis

(AWP)