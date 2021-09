Aktien Asien/Pazifik: Börsen starten meist positiv in den September

Asiens Aktienmärkte sind am Mittwoch meist positiv in den September gestartet. Abgesehen von den nachhinkenden Börsen in Indien und Australien ging es an den bedeutenden Handelsplätzen bergauf. Grössere Gewinne gab es für den japanischen Nikkei-225 , der um 1,29 Prozent auf 28 451,02 Punkte stieg. Allgemein hiess es, überwiege derzeit wieder der Optimismus, dass die globale Wirtschaft die Probleme mit der Delta-Variante des Coronavirus gut verkraften kann - auch mit Hilfe der Notenbanken.