Aktien Asien/Pazifik: Durchwachsene Entwicklung - Alibaba-Aktie legt deutlich zu

Nachgebende US-Futures überschatteten während des asiatischen Handels die solide Entwicklung der Wall Street am Vorabend. Die chinesischen Festlandsbörsen litten zudem unter dem anhaltenden Anstieg der Landeswährung, wie Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda anmerkte. Zudem hätten chinesische Medien berichtet, die Aussichten für geldpolitische Lockerungen im vierten Quartal seien gesunken.

Besser sah es in Hongkong aus. Hier verzeichneten Aktien von Alibaba deutliche Gewinne. Der Gründer des Konzerns Jack Ma sei Presseberichten zu Folge nach Europa gereist, so Halley. Dies habe Hoffnungen eines weniger restriktiven Kurses des chinesischen Regimes gegenüber den Technologieunternehmen des Landes entfacht.

In Japan habe dagegen der Ausbruch des Vulkans Aso die Stimmung an der Börse etwas belastet, fügte Halley hinzu. Auch in Singapur kamen die Kurse kaum von der Stelle. Offizielle Stellen hatten vor einer starken Belastung des Gesundheitssystems durch Covid-19-Erkrankungen gewarnt.

In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei 225 0,14 Prozent auf 29 255,55 Punkte. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, verlor dagegen zuletzt 0,18 Prozent auf 4914,10 Punkte.

Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong rückte im späten Handel unterdessen um 1,23 Prozent auf 26 104,89 Zähler vor. Im Sydney gewann der ASX 200 0,53 Prozent auf 7413,67 Punkte./mf/mis

(AWP)