Aktien Asien/Pazifik: Gewinne - japanischen Aktien legen deutlich zu

Die beeindruckende Rally an der der Wall Street habe die asiatischen Börsen angetrieben, stellte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda fest. Gute Zahlen der US-Unternehmen hatten am Donnerstag die Kauflaune angeheizt. "In der 12-Monats-Betrachtung haben die 500 Unternehmen des S&P 500 ein neues Gewinn-Allzeithoch erreicht", merkte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners dazu an. "Das hebt die Stimmung an den Börsen weltweit".

Mit deutlichen Gewinnen stach die japanische Börse hervor. Sie profitierte neben den Vorgaben auch von der Schwäche des Yen. Eine schwache Währung begünstigt die exportstarke Wirtschaft des Landes. An den chinesischen Börsen habe unterdessen eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg gestützt, wonach die Auflagen für die Vergabe von Wohnimmobilien-Krediten gelockert werden, so die Marktstrategen der Deutschen Bank.

Der australische Aktienmarkt habe zudem von Lockerungen der Einreisebestimmungen profitiert, fügte Halley hinzu. Der australische Bundesstaat New South Wales mit der Millionenmetropole Sydney wird ab 1. November erstmals wieder seine internationalen Grenzen öffnen.

Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 kletterte um 1,81 Prozent auf 29 068,63 Punkte. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, zog zuletzt um 0,37 Prozent auf 4933,51 Punkte an. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg im späten Handel um 1,4 Prozent auf 25 312,20 Zähler. In Sydney kletterte der ASX 200 um 0,69 Prozent auf 7362 Zähler./mf/mis

