Aktien Asien/Pazifik: Grösstenteils fest - Aussichten für US-Handel stützen

In der Region Asien/Pazifik ging es am Dienstag an der grossen Mehrheit der Börsen aufwärts. Lediglich die chinesischen Festlandmärkte und einige kleinere Handelsplätze hielten nicht mit. Die asiatischen Börsen orientierten sich an den steigenden US-Futures, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. An den US-Aktienbörsen hatte am Montag wegen eines Feiertags kein Handel stattgefunden. In Japan ging es für den Nikkei 225 nach den Verlusten am Vortag um 1,84 Prozent auf 26 246,31 Punkte nach oben.