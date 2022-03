Aktien Asien/Pazifik: Kursgewinne - südkoreanische Börse legt deutlich zu

Die asiatschen Börsen haben sich am Donnerstag dank guter Vorgaben der Wall Street von den Verlusten am Vortag erholt. Damit setzte sich die vergleichsweise stabile Entwicklung in Fernost fort. Im Gegensatz zu den europäischen Börsen ist es in Asien trotz des Krieges in der Ukraine in der laufenden Woche bislang nicht zu starken Einbrüchen gekommen.