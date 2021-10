Aktien Asien/Pazifik: Schwächer - Bank of Japan senkt Wachstumsprognose

Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag erneut geschwächelt. Nachdem den US-Börsen im späten Handel am Mittwoch etwas die Luft ausgegangen war, fehlte den Märkten in Fernost der nötige Rückenwind. Es gab aber auch hausgemachte Probleme. Die nicht endenden Sorgen um den angeschlagenen Immobilienkonzern Evergrande halten an. Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda verwies auf die am Freitag endende Frist für eine Zahlung auf eine ausstehende Fremdwährungsanleihe. Die chinesische Regierung habe sich mit Aussagen dazu bislang auffallend zurückgehalten.