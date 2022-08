Aktien Asien/Pazifik: Überwiegend schwächer - Zinsenkung stützt China-Börsen

Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost sind mehrheitlich mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Als Gründe für die Talfahrt wurden Sorgen über ein verlangsamtes Wirtschaftswachstum, eine steigende Inflation und die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen durch die Zentralbanken in den kommenden Monaten genannt. Eine Ausnahme bildeten die Börsen in Festland-China, die von einer Zinssenkung der chinesischen Notenbank profitierten.