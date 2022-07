Aktien Asien/Pazifik: Überwiegend Verluste - Börse Tokio im Plus

Asiens wichtigste Börsen haben sich am Dienstag uneinheitlich entwickelt, wobei die Verlierer in der Überzahl waren. Die Veränderungen bewegten sich dabei allerdings im überschaubaren Rahmen. In Japan wurde nach der Feiertagspause am Montag wieder gehandelt. Der japanische Markt nutzte dies, die Gewinne der anderen asiatischen Börsen vom Wochenbeginn teilweise nachzuholen. Der Nikkei 225 stieg um 0,65 Prozent auf 26 961,68 Punkte.