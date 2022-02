Aktien Asien/Pazifik: Verluste - Zinssorgen greifen wieder stärker um sich

Die überraschend hohe Inflation und damit die Aussicht auf eine rasche geldpolitische Straffung in den USA hat am Freitag auch die Investoren an den Börsen Asiens vorsichtiger gestimmt. In China sank der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland zuletzt um 0,8 Prozent auf 4604 Punkte. Für den Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong ging es im späten Handel um 0,6 Prozent auf 24 776 Punkte nach unten.