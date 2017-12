Aktien Europa: Alle Augen sind auf Spanien gerichtet

Von vorweihnachtlicher Ruhe kann an diesem Freitag in Europa nur zum Teil die Rede sein. Während die Händler in Grossbritannien etwa schon um 13:30 Uhr ihre Bücher zuklappen, geht es am spanischen Aktienmarkt nach den vorgezogenen Neuwahlen in Katalonien nochmal richtig zur Sache. Der Ibex 35 verlor nach einem überraschend klaren Sieg der Separatisten zuletzt 0,92 Prozent und wurde dabei vor allem von den Bankenwerten nach unten gerissen.