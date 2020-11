Aktien Europa: Anfangsverluste abgeschüttelt trotz starker Monatsbilanz

Europas Börsen haben am Montag nach einem schwachen Start ihre Verluste zum Teil abgeschüttelt. Um die Mittagszeit notierte der EuroStoxx 50 0,07 Prozent höher bei 3530,10 Punkten. In der vergangenen Woche hatte der Leitindex der Eurozone rund 1,7 Prozent gewonnen, und für den zu Ende gehenden November zeichnet sich aktuell ein Plus von gut 19 Prozent ab. Der französische Cac 40 verlor am Montag zuletzt noch 0,15 Prozent auf 5589,73 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,21 Prozent auf 6380,97 Zähler hoch.