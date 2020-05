Aktien Europa: Anleger bleiben zuversichtlich - Airline-Aktien heben ab

Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag an ihre Rally zum Wochenstart angeknüpft. Allerdings ging es mit den Kursen nicht ganz so deutlich nach oben wie am Montag. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,04 Prozent auf 3002,22 Punkte und bewegte sich damit weiter auf dem Niveau von Ende April. In Paris zog der Cac 40 um 1,57 Prozent auf 4611,34 Punkte an.