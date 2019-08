Aktien Europa: Anleger greifen nach Kursrutsch vorsichtig zu

Europas Börsen haben sich nach der jüngsten Talfahrt am Dienstag zumeist etwas stabilisiert. Gegen Mittag legte der EuroStoxx 50 um 0,68 Prozent auf 3333,54 Punkte zu. Nach zwei Tagen heftiger Verluste wegen des eskalierenden amerikanisch-chinesischen Handelsstreits war der Leitindex der Eurozone am Montag auf den tiefsten Stand seit Anfang Juni gefallen. Der französische Cac 40 erholte sich am Dienstag um 0,85 Prozent auf 5285,89 Punkte. Der britische FTSE 100 trat indes mit einem Minus von 0,03 Prozent bei 7221,51 Punkten auf der Stelle.