Aktien Europa: Anleger hoffen weiter auf Deeskalation im Iran-Konflikt

An Europas Börsen haben sich Anleger weiter vom Schrecken aus den geopolitischen Verwerfungen zwischen den USA und dem Iran erholt. Der Leitindex Eurostoxx 50 gewann gegen Mittag um 0,62 Prozent auf 3795,82 Punkte dazu. Auch in Paris und London legten die Kurse erneut etwas zu. Zuvor war es bereits an den Börsen in Asien und an der Wall Street aufwärts gegangen.