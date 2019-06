Aktien Europa: Anleger schnaufen nach guter Vorwoche durch

An Europas Börsen ist nach den jüngsten Kursgewinnen Zurückhaltung Trumpf. Nachdem die Aussicht auf eine lockerere Geldpolitik der Notenbanken den Leitindex EuroStoxx 50 in der Vorwoche noch angetrieben hatte, stand das Börsenbarometer am Montagmittag 0,36 Prozent im Minus bei 3454,44 Punkten. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran mit der Ankündigung neuer Sanktionen gegen den Iran durch US-Präsidenten Donald Trump stimmte die Anleger vorsichtig.