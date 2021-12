Aktien Europa: Börsen im Rallymodus - Grosse Erleichterung nach der Fed

Die US-Notenbank Fed hat am Donnerstag an den europäischen Börsen für Erleichterung unter den Anlegern gesorgt. Nachdem sich diese vorsichtiger positioniert hatten, erfüllten die Währungshüter am Vorabend mit ihrer Zinssignalen lediglich die Erwartungen. Es kam also nicht schlimmer als manch einer gedacht hatte. Anleger begrüssten zudem die nun klareren geldpolitischen Perspektiven.