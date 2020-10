Aktien Europa: Corona-Befürchtungen verschrecken Anleger

Die Angst vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus und erneut scharfen Einschnitten für die Wirtschaft hat die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten am Donnerstag in die Flucht getrieben. Der EuroStoxx 50 sackte gegen Mittag um 2,49 Prozent auf 3191,85 Punkte ab. Der französische Cac 40 fiel um 2,19 Prozent auf 4833,31 Zähler. Der britische FTSE 100 verlor 2,22 Prozent auf 5803,46 Punkte.