Aktien Europa: Daten aus Übersee und M&A geben Schwung - Feiertag in London

Positive Impulse aus Übersee haben den meisten europäischen Börsen wieder Schwung gegeben. Nach den erneuten Kursgewinnen an der Wall Street am Freitag kam zu Wochenbeginn Rückenwind aus Asien. Zudem sorgten Übernahmeaktivitäten im europäischen Energiesektor für gute Laune. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx legte bis zum Mittag um 0,63 Prozent auf 3336,27 Punkte zu, womit er auf ein Monatsplus von mehr als fünf Prozent zusteuert. In Paris ging es für den Cac 40 um 0,93 Prozent auf 5049,45 Punkte hoch. In London fand indes wegen eines Feiertags kein Handel statt.