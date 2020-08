Aktien Europa: Dividendenverzicht und Streit zwischen USA und China belasten

Nach einer Flut von Quartalsberichten europäischer Schwergewichte sind Anleger am Donnerstag mit angezogener Handbremse unterwegs. Der Verzicht auf die Zahlung der Rest-Dividende für 2019 des Versicherers Axa und die komplette Streichung der Ausschüttung beim Rohstoffriesen Glencore kam bei Investoren nicht gut an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab am Vormittag um 0,38 Prozent auf 3256 Punkte nach.