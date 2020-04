Aktien Europa: Erholung hält an

Europas Börsen haben am Dienstag mit klaren Kursgewinnen an den bereits starken Wochenstart angeknüpft. Die Diskussion um Lockerungen in der Corona-Pandemie beflügelte weiter. Der EuroStoxx 50 kletterte zurück über die Marke von 2900 Punkten und stand kurz vor dem Mittag mit 1,63 Prozent im Plus bei 2929,03 Zählern.