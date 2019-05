Aktien Europa: Erholung nach Vortagsrutsch - USA-China-Streit weiter im Blick

Am Dienstag ist an den europäischen Börsen wieder etwas Erleichterung in puncto Handelsstreit spürbar gewesen. Der EuroStoxx 50 rückte am Vormittag um 0,35 Prozent auf 3381,41 Punkte vor, nachdem die USA die am Vortag verhängten Sanktionen gegen des chinesischen Telekomausrüster Huawei wieder etwas gelockert hatten. Der französische Cac 40 legte um 0,27 Prozent auf 5373,30 Punkte zu. In London stieg der FTSE 100 um 0,50 Prozent auf 7347,24 Punkte.