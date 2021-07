Aktien Europa: Erholung - Robuste Geschäftszahlen von Kering und Barclays

An der Pariser Börse rückte der Leitindex Cac 40 zuletzt um 0,76 Prozent auf 6581,73 Punkte vor. In London notierte der FTSE 100 ("Footsie") 0,17 Prozent höher bei 7007,84 Punkten.

Aus Branchensicht waren zur Wochenmitte insbesondere Aktien von Einzelhandelsunternehmen stark gefragt. Der europäische Sektorindex gewann an der Spitze des Branchentableaus anderthalb Prozent.

Für gute Laune in dem Sektor sorgte insbesondere Kering : Das französische Luxusgüterunternehmen machte dank der Einkauflust seiner Kunden insbesondere in Asien und in Nordamerika die Corona-Delle mehr als wett. Vor allem die Geschäfte der italienischen Modemarke Gucci, aber auch die von Yves Saint Laurent, Bottega und anderen Marken florieren. Die Aktien zogen nach einem verhaltenen Start an der EuroStoxx-Spitze um gut drei Prozent an.

Unter den Favoriten im "Footsie" schnellten die Anteilsscheine von Barclays um fast vier Prozent nach oben. Die britische Grossbank profitierte im zweiten Quartal von der Auflösung von Rückstellungen bei der Risikovorsorge für Kreditausfälle. Damit konnten die sinkenden Provisionseinnahmen mehr als kompensiert werden./la/mis

(AWP)