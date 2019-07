Aktien Europa: Erneut Kursverluste - BASF-Warnung schürt Konjunktursorgen

An Europas Börsen gewinnt zunehmend Vorsicht die Oberhand. Die Anleger hielten sich auch am Dienstag mit Käufen zurück und sorgten nach dem bereits schwachen Wochenauftakt für weitere Kursabschläge. Vor allem die Gewinnwarnung von BASF nagte dabei am ohnehin bröckelnden Anlegervertrauen. Der Fokus am Markt bleibt unterdessen auf einer Rede von Fed-Chef Jerome Powell zur Wochenmitte - hier werden kursbewegende Signale zur Geldpolitik der US-Notenbank nicht gänzlich ausgeschlossen.