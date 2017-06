Aktien Europa: Euro-Höhenflug lässt Anfangsgewinne verpuffen

Die anfänglichen Gewinne an Europas Börsen sind am Donnerstag schnell verpufft. Als Hemmschuh für die Aktienkurse erwies sich einmal mehr der anhaltende Höhenflug des Euro , der die Exportchancen europäischer Unternehmen in Ländern ausserhalb des Währungsraums schmälert. Dagegen konnten auch die positiven Vorgaben der Übersee-Börsen nichts ausrichten.