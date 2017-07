Aktien Europa: EuroStoxx macht seine Vortagsverluste wett

Die europäischen Börsen haben ihren jüngsten Zick-Zack-Kurs am Mittwoch mit moderaten Gewinnen fortgesetzt. Der EuroStoxx 50 stieg am späten Vormittag um 0,58 Prozent auf 3484,64 Punkte und glich so seine Verluste vom Vortag wieder mehr als aus. Seit fast zwei Wochen schon bewegt sich der Leitindex der Eurozone nun in einem Kanal zwischen 3440 und 3490 Zählern.