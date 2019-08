Aktien Europa: EuroStoxx schafft es ins Plus - Konjunkturhoffnung in Südeuropa

Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Donnerstag ins Plus vorgearbeitet. Der EuroStoxx 50 schaffte es nach anfänglichen Schwankungen bis zum späten Vormittag mit 0,48 Prozent ins Plus auf 3483,33 Punkte. Anfangs hatten noch durchwachsene Unternehmenszahlen den Anlegern die Orientierung erschwert, dann aber wurden sie mutiger.