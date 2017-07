Aktien Europa: EuroStoxx setzt Erholung fort - Fed-Entscheid im Blick

Die europäischen Börsen haben am Mittwoch ihre Erholung fortgesetzt. Angetrieben von einigen positiv aufgenommenen Unternehmenszahlen stieg der EuroStoxx 50 zuletzt um 0,50 Prozent auf 3491,07 Punkte. Er knüpfte so an seine positive Tendenz vom Vortag an, als eine ausserordentlich gute Stimmung in der deutschen Industrie dem Index nach oben verholfen hatte.