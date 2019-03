Aktien Europa: EuroStoxx steigt auf Jahreshoch

Auf die Wirren um den Brexit reagieren die Börsen weiter sehr gelassen. Die Abgeordneten in London wollen keinen ungeregelten Brexit ohne Vertrag, wie eine Abstimmung im Parlament am Vorabend ergeben hatte. An diesem Donnerstag folgt nun eine weitere Abstimmung. Diesmal geht es um eine Verschiebung des Ende März anstehenden Brexit. Der britische FTSE 100 zog am Donnerstag zuletzt im Zuge eines zum Dollar und Euro wieder stärker nachgebenden Pfunds an und stand 0,44 Prozent höher bei 7190,94 Punkten.

"Ein chaotischer Brexit ist erst mal vom Tisch, aber das Brexit-Chaos bleibt", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in seinem Morgenkommentar. Die Anleger seien sehr entspannt, dies sei aber eine "gefährliche Ruhe", so Altmann. Der Experte verwies darauf, dass vor allem Profi-Anleger der Aktienrally mehr und mehr misstrauten.

Im europäischen Branchenvergleich verbuchte der Bankensektor die grössten Gewinne mit 1 Prozent. Der Technologiesektor war der schwächste und stand leicht im Plus.

Im EuroStoxx setzten sich die Adidas Anteile mit plus 2 Prozent an die Spitze. Sie hatten am Vortag nach Zahlen und Ausblick im Minus geschlossen, zum Handelsende aber ihre anfänglichen Verluste bereits merklich eingedämmt.

Der italienische Versicherer Generali hatte 2018 unter anderem dank guter Geschäfte im Schaden- und Unfallgeschäft in Deutschland mehr verdient. Den Analysten von JPMorgan zufolge fiel das Zahlenwerk wie erwartet aus. Eine starke Solvabilität, ein starker Cashflow und ein lediglich moderater Dividendenanstieg bedeuteten mehr Mittel für Wachstum. In Mailand gewannen Generali-Papiere 0,8 Prozent./ajx/zb

(AWP)