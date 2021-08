Aktien Europa: EuroStoxx und Cac 40 klettern auf langjährige Hochs

Europas Börsen sind am Donnerstag auf neue langjährige Höchststände geklettert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 knüpfte an seine jüngsten Gewinne an und stieg gegen Mittag um 0,41 Prozent auf 4162 Punkte, nachdem er zuvor bis auf 4166 Zähler und damit den höchsten Stand seit 2008 geklettert war. Ähnlich sah die Entwicklung beim französischen Cac 40 aus, der eine neue Bestmarke seit der Jahrtausendwende aufstellte und zuletzt ein Plus von 0,47 Prozent auf 6777,81 Punkte schaffte.