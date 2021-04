Aktien Europa: EuroStoxx und Cac 40 mühen sich auf neue Hochs

Die beschwerliche Klettertour an Europas Börsen geht weiter. Am Donnerstag schaffte es der Leitindex EuroStoxx 50 nur mit Mühe auf ein neues Hoch seit Anfang 2008 - gegen Mittag stand ein Plus von 0,29 Prozent auf 3987,70 Punkte zu Buche. Ähnlich sah es beim französischen Cac 40 aus, der nach einer Bestmarke seit der Jahrtausendwende zuletzt 0,28 Prozent auf 6225,90 Punkte gewann. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,29 Prozent auf 6959,92 Zähler bergauf.