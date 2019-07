Aktien Europa: Gespannte Ruhe vor US-Arbeitsmarktdaten

An Europas Aktienmärkten haben sich die Anleger am Freitag vor dem viel beachteten US-Arbeitsbericht weiter bedeckt gehalten. Der Handel blieb wie schon am Vortag dünn, auch weil die Impulse von den US-Börsen fehlten. An der Wall Street gab es am Donnerstag wegen eines Feiertags keinen Handel.