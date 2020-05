Aktien Europa: Gewinnmitnahmen nach Kursrally

Die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten haben ihre hohen Vortagesgewinne am Dienstag teilweise realisiert. Der EuroStoxx 50 startete im Plus, bröckelte jedoch rasch ab und drehte ins Minus. Zuletzt notierte der Leitindex der Eurozone 0,69 Prozent tiefer bei 2891,93 Punkten. In Paris sank der Cac 40 um 0,92 Prozent auf 4456,79 Punkte. Der FTSE 100 in London verlor 0,50 Prozent auf 6018,40 Zähler.