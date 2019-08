Aktien Europa: Handelsstreit bleibt ein schwerer Belastungsfaktor

Die europäischen Börsen haben am Montag weiter deutlich unter anhaltenden Protektionismus-Sorgen gelitten. Der EuroStoxx 50 fiel am Vormittag um 1,81 Prozent auf 3315,16 Punkte, nachdem China am Montag die jüngsten Giftpfeile aus den USA erwiderte. Schon am Freitag war der Leitindex der Eurozone wegen des weiter eskalierten Zollstreits sehr deutlich um mehr als 3 Prozent gefallen. Nun erreichte er ein Tief seit Anfang Juni.