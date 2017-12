Aktien Europa: Im Minus - Anleger schalten auf Risikoscheu um

Die Kauflaune an Europas Börsen scheint vorerst verflogen. Der EuroStoxx 50 knüpfte am Freitag an seine Vortagesverluste an und stand gegen Mittag mit 0,54 Prozent im Minus bei 3140,36 Punkten. Die Anleger scheuten derzeit generell das Risiko, sagte ein Marktbeobachter am Freitag. Auf Wochensicht steuert der europäische Leitindex aktuell auf einen Verlust von etwa 1 Prozent hin.