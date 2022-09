Aktien Europa: Kaum Bewegung vor EZB-Zinsentscheid

Die Erholung der US-Börsen hat am Donnerstag den Handelsplätzen in Europa nur kurzfristig weiteren Schwung verliehen. Der EuroStoxx 50 reduzierte seine frühen Gewinne bis zum späten Vormittag nahezu komplett und trat zuletzt mit plus 0,01 Aufschlag bei 3502,43 Zählern nahezu auf der Stelle. Mit dem nahenden Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) wollen sich viele Anleger nicht mehr allzu weit aus dem Fenster lehnen.