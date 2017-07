Aktien Europa: Kaum verändert vor wichtigen Daten aus den USA

Anleger warteten gespannt auf eine später erwartete Flut von Wirtschaftsdaten und erste richtungsweisende Unternehmenszahlen aus den USA. Dort stehen am Nachmittag Inflationsdaten sowie Einzelhandelsumsätze und Zahlen aus der Industrie auf der Agenda. Die Berichtssaison kommt am Freitag ausserdem mit Zahlen von einigen grossen US-Bankhäusern wie JPMorgan, der Citigroup und Wells Fargo in die Gänge.

In Paris kam der Leitindex CAC-40 am französischen Nationalfeiertag ebenfalls kaum vom Fleck. Zuletzt lag er knapp mit 0,09 Prozent im Plus bei 5239,89 Zählern.

Der Londoner FTSE 100 dagegen gab um 0,37 Prozent auf 7385,91 Punkte nach. Freundliche Minenwerte, die dort stark gewichtet sind und am Freitag von allerhand Analystenkommentaren beeinflusst wurden, konnten dem britischen Leitindex nicht nach oben verhelfen. Die Verliererliste wurde im "Footsie" vom Pharmakonzern Astrazeneca mit minus 1,4 Prozent und dem Postdienst Royal Mail mit minus 2,3 Prozent angeführt.

Schwäche zeigte in der europaweiten Branchenbetrachtung vor allem der Bausektor, dessen Teilindex am Ende der Sektortabelle ein halbes Prozent verlor. Für Verstimmung sorgte dort vor allem der schwedische Skanska-Konzern, dessen Papiere mehr als 5 Prozent abrutschten. Zuvor hatte er Abschreibungen auf Projekte in den USA und Grossbritannien mit entsprechenden Gewinnbelastungen angekündigt.

Besser erging es in Schweden aber den Aktien der SEB-Bank, die nach Zahlen um 1,70 Prozent stiegen. Sie stachen damit etwas aus dem europaweit eher wenig bewegten Finanzsektor hervor: der Teilindex der Banken stand im Vorfeld der am Nachmittag anstehenden Berichte von US-Branchenunternehmen kaum verändert./tih/jha/

(AWP)