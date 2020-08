Aktien Europa: Kurse berappeln sich etwas

Europas Börsen haben sich am Dienstag etwas freundlicher als zum lethargischen Wochenbeginn präsentiert. Da die Konjunkturhilfen der US-Regierung gegen die Folgen der Corona-Pandemie immer noch auf sich warten lassen, hielt sich die Kaufbereitschaft aber in Grenzen. Zudem heizte US-Präsident Donald Trump mit einer schwarzen Liste für weitere Firmen aus dem Umfeld von Huawei den Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China weiter an.