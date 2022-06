Aktien Europa: Kurse erholen sich etwas - Banken und Versicherer gefragt

Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch zur einer leichten Erholung aufgerafft. Nach den Abgaben in den vorangegangenen Handelstagen zog der EuroStoxx 50 am Vormittag um 1,2 Prozent auf 3515,18 Punkte an. Für den französischen Leitindex Cac 40 ging es um 1,1 Prozent auf 6013,58 Punkte nach oben. Der britische FTSE 100 legte um ein Prozent auf 7255,55 Punkte zu.