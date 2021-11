Aktien Europa: Kurse steigen weiter - Banken mit starken Zahlen

Die europäischen Börsen haben am Donnerstag an die Entwicklung des Vortages angeknüpft und weiter zugelegt. Die Rekordjagd an den US-Börsen zog damit auch Europas Aktienmärkte nach oben. Der EuroStoxx 50 legte am Vormittag um 0,37 Prozent auf 4325,75 Punkte zu.